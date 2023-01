Russlands Militär berichtet über ukrainische Verluste an Kontaktlinie im Donbass

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing am Dienstagnachmittag über die aktuelle Situation an der Kontaktlinie im Donbass berichtet. Am Frontabschnitt Kupjansk habe die russische Artillerie in der Nähe der Ortschaften Timkowka und Iwanowka, Gebiet Charkow, bis zu 20 ukrainische Armeeangehörige getötet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den letzten 24 Stunden habe die ukrainische Armee am Frontabschnitt Krasny Liman in der Nähe der Ortschaften Serebjranka, Volksrepublik Donezk, und Stelmachowka, Volksrepublik Lugansk, mehr als 40 Mann verloren. Sie seien getötet oder verletzt worden, hieß es. Am Frontabschnitt Donezk seien zudem bis zu 50 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. In der Nähe der Ortschaften Pretschiskowka und Solotaja Niwa im Süden der DVR seien mehr als 20 ukrainische Soldaten getötet worden." Quelle: RT DE