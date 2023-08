Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erinnerte im Zusammenhang mit der Reise von Victoria Nuland nach Niger an die Ukraine-Reise der US-Beamtin, auf der sie während der dortigen Massenproteste 2013–2014 Kekse verteilt hatte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenamts, hat den Besuch der stellvertretenden US-Außenministerin Victoria Nuland in Niger mit ihrem Vorgehen in Kiew vergleichen, wohin Nuland im Dezember 2013 während der Massenproteste gereist war.

Während der Massenproteste 2013–2014 in Kiew, die schließlich zum Sturz des legitimen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch führten, gehörte Nuland zu den westlichen Beamten, die die Demonstranten öffentlich unterstützten. Ihr Treffen mit den Ukrainern, bei dem sie Kekse verteilte, verursachte unliebsames Aufsehen.

Später behauptete Nuland, sie habe im Zentrum von Kiew Sandwiches und keine Kekse verteilt, und zwar nicht nur an Demonstranten, sondern auch an Ordnungskräfte. Mit Hinsicht auf Nulands Reise in Niger erklärte Maria Sacharowa auf Telegram:

"Victoria Nuland dachte, man könne mit Niger dasselbe machen wie mit der Ukraine: eine Zellophantüte mit Brötchen einpacken und übertölpeln? Ein solches Bananenregime wie in Kiew werden Sie nicht mehr finden."

Bei den Gesprächen in Niger hinderten die Anführer des Militärputsches Nuland daran, sich mit dem von der Militärregierung gestellten Präsidenten Abdourahamane Tiani zu treffen. Die US-Spitzendiplomatin sagte, die Militärführung der afrikanischen Republik habe Aufrufe zur "Wiederherstellung der Demokratie" zurückgewiesen und ihr auch nicht erlaubt, sich mit dem abgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum zu treffen, der unter Hausarrest steht. Die USA beschlossen, die Finanzhilfe für Niger auszusetzen. Dies geht aus einer Erklärung des US-Außenministeriums nach Nulands Besuch hervor."

