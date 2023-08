In den frühen Morgenstunden hat die russische Flugabwehr einen weiteren Terrorangriff Kiews vereitelt. Um 5:00 Uhr Ortszeit identifizierte die russische Luftabwehr drei ukrainische Kampfdrohnen im Anflug über dem Gebiet Kaluga. Die unbemannten Fluggeräte wurden abgeschossen, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Angaben von Wladislaw Schapscha, dem Gouverneur des Gebiets, gab es bei dem Luftangriff weder Todesopfer oder Verwundete noch Sachschäden.

Das Gebiet Kaluga liegt südwestlich des Gebiets Moskau, wo das Militär seit Monaten fortgesetzt feindliche Drohnen im Anflug auf die russische Hauptstadt abfängt. Russische Behörden berichten wiederholt, dass Kiew zunehmend auf terroristische Taktiken zurückgreift, da es bei seiner viel gepriesenen "Gegenoffensive" auf dem Schlachtfeld im Gebiet Saporoschje keinen Erfolg verzeichnen kann.

Erst am Sonntag schlug eine ukrainische Drohne in einen Wohnblock in der russischen Stadt Belgorod ein. Hierbei wurde ein zehnjähriges Mädchen verletzt. Am Dienstagabend und am Montag wurden im Gebiet Belgorod Drohnenangriffe erfolgreich abgewehrt."

Quelle: RT DE