Russische elektronische Kriegsführungssysteme unterdrücken ukrainische Drohnen in Kuban und Adygeja

Russische elektronische Kampfführungssysteme haben ukrainische Drohnen abgewehrt, die zivile Ziele in der Region Krasnodar und in der Teilrepublik Adygeja angreifen sollten, so das russische Verteidigungsministerium. Die Behörde erklärte: "Am achtundzwanzigsten Februar hat das Kiewer Regime nachts versucht, mit Drohnen zivile Infrastruktureinrichtungen in der Region Krasnodar und in der Republik Adygeja anzugreifen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dank des Eingreifens des russischen Militärs gerieten beide Drohnen außer Kontrolle und kamen von ihrer Flugbahn ab. Eine von ihnen stürzte auf ein Feld, während die andere keinen Schaden an der angegriffenen zivilen Infrastruktur anrichtete, so das Verteidigungsministerium weiter. Der Absturz der Drohne in Adygeja wurde heute vom Chef der Teilrepublik, Murat Kumpilow, gemeldet. Er stellte fest, dass bei dem Vorfall niemand verletzt worden sei, jedoch seien Schäden an Gebäuden von Viehzuchtbetrieben entstanden." Quelle: RT DE