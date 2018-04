Trump bestätigt Treffen von CIA-Direktor Pompeo und Kim Jong-un

US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass der CIA-Direktor und designierte US-Außenminister Mike Pompeo sich in Nordkorea mit dem dortigen Machthaber Kim Jong-un getroffen hat. "Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Die Details für das geplante Gipfeltreffen würden jetzt ausgearbeitet, schrieb der US-Präsident. Zuvor hatte Trump lediglich von Gesprächen auf "höchster Ebene" mit Nordkorea gesprochen. Zuletzt hieß es, dass ein Treffen zwischen Trump und Kim Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden könnte. Quelle: dts Nachrichtenagentur