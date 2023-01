Spaniens Außenminister: Wir planen derzeit keine Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine

Die spanische Regierung erwäge derzeit nicht die Möglichkeit, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Dies gab der spanische Außenminister José Manuel Albares am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem kündigte er an, dass in wenigen Tagen ein Treffen der EU-Verteidigungsminister stattfinden soll, bei dem wichtige Entscheidungen getroffen werden sollen." Quelle: RT DE