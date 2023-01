Ministerpräsident der Ukraine: Mindestens sechs Monate für Ausbildung an westlichen Kampfjets

In einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitung Politico hat der Ministerpräsident der Ukraine Denis Schmygal erklärt, Kiew erwarte Kampfflugzeuge aus dem Westen so bald wie möglich. Dabei würden die ukrainischen Piloten mindestens sechs Monate brauchen, um den Umgang mit den Flugzeugen zu erlernen. Die Ausbildung müsse auch sofort oder so schnell wie möglich eingeleitet werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kurz nach der der Ankündigung der westlichen Länder über Panzerlieferungen hatte der Präsident der Ukraine Wladimir Selenskij um die Übergabe von Kampfflugzeugen gebeten.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Bundeskanzler Olaf Scholz berichteten, die Lieferung von Kampfjets komme weder jetzt noch in der Zukunft in Frage. Unter keinen Umständen werde man eine Flugverbotszone über der Ukraine verhängen. Dazu betonte Scholz, dass Deutschland eine Eskalation zwischen Russland und der NATO vermeiden möchte." Quelle: RT DE