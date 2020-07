Gesundheitsminister kritisiert US-Austritt aus WHO

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) scharf kritisiert. Das sei ein "herber Rückschlag" für die internationale Zusammenarbeit, teilte Spahn am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die weltweite Infektionsdynamik zeige, dass koordiniertes Vorgehen wichtig sei. "Wir brauchen mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen Pandemien, nicht weniger." Die EU-Staaten würden Reformen für eine stärkere WHO anstoßen, so Spahn weiter. US-Präsident Donald Trump hatte bereits Ende Mai angekündigt, die Zusammenarbeit mit der WHO vollständig beenden zu wollen. Am Dienstagabend hatten die USA den Austritt offiziell gemacht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur