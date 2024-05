Scholz empfängt Salman Rushdie

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag den indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie empfangen. "Salman Rushdie kämpft für die Freiheit des Wortes, er selbst überlebte schwer verletzt ein Attentat", schrieb der Kanzler zu dem Treffen bei Twitter.

"Ihn und seine Frau Rachel Eliza Griffiths treibt um, was auch mich beschäftigt: die zunehmende Gewalt in der Welt." Er dankte dem Autor für den Besuch und das "beeindruckende Gespräch".

Der Termin war im Vorfeld nicht angekündigt worden, das Bundespresseamt verbreitete am Mittag zwei Bilder: Auf einem befinden sich Scholz und Rushdie im Gespräch, auf dem anderen sind sie und Rushdies Frau auf der Terrasse des Kanzleramts zu sehen. Der Autor, der 2022 eine Messerattacke in den USA nur knapp überlebte, hält sich derzeit zur Vorstellung seines Buches "Knife - Gedanken nach einem Mordversuch" in Deutschland auf. Bei dem Angriff hatte er sein rechtes Auge verloren - in dem Buch verarbeitet er das Attentat.

Quelle: dts Nachrichtenagentur