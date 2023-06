Patriarch Kirill trifft den päpstlichen Gesandten Zuppi

Patriarch Kirill von Moskau und ganz Russland hat sich mit dem Kardinal Matteo Zuppi in Moskau getroffen. Zu Beginn der Begegnung dankte der Patriarch dem päpstlichen Gesandten für dessen Besuch in Moskau. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem von der Zeitung Iswestija verbreiteten Video sagt das Haupt der Russisch-Orthodoxen Kirche:

"Wir schätzen es, dass Seine Heiligkeit ausgerechnet Sie nach Moskau gesandt hat. Sie leiten eine der größten Diözesen Italiens und sind ein sehr bekannter Erzpastor, der einen wichtigen Dienst für sein Volk leistet."

Zuppi, der Sondergesandte des Papstes für den Krieg in der Ukraine, sei am Dienstagabend in Moskau eingetroffen. Nach Angaben des Pressedienstes des Heiligen Stuhls wird die Reise bis zum 29. Juni dauern. Das Ziel des Besuches bestehe darin, einen Beitrag zur Lösung der Ukraine-Krise zu leisten. Zuvor hatte der Kardinal auch Kiew besucht, wo er den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij traf."

Quelle: RT DE