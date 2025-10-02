Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kopenhagen-Besuch! Selenskyj spricht vor Europas Staatschefs

Kopenhagen-Besuch! Selenskyj spricht vor Europas Staatschefs

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 10:53 durch Sanjo Babić
Wolodymyr Selenskyj (mitte) bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)
Wolodymyr Selenskyj (mitte) bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)

Bild: Tim Kellner / Eigenes Werk

Dänemarks Regierung bestätigt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt am Donnerstag in Kopenhagen an der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil. Auf der Agenda stehen Luftverteidigung, Drohnenabwehr und die weitere EU-Ausrichtung gegenüber Russland.

Die EPC versammelt rund 50 Staats- und Regierungschefs – ein Format für schnelle politische Koordinierung außerhalb formaler EU-Strukturen. Neben bilateralen Terminen ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit Premierministerin Mette Frederiksen geplant; zuletzt war über einen europäischen Drohnen-Schutzschirm diskutiert worden.

Nordische und baltische Staaten wollen die Unterstützung für Kiew weiter synchronisieren, u. a. bei Munition, Ausbildung und Energiesicherheit. Beobachter erwarten Signale in Richtung Luftabwehr und industrielle Kapazitäten, die 2026/27 wirken sollen.

Quelle: ExtremNews


