Puschilin: Kiew intensiviert Artillerieterror gegen Zivilisten – pünktlich vor NATO-Gipfel

Im Vorfeld des NATO-Gipfels verstärken die ukrainischen Streitkräfte den Beschuss von zivilen Wohnhäusern und Infrastruktureinrichtungen in der Volksrepublik Donezk. Dies berichtet Denis Puschilin, der amtierende Präsident der Republik, am Donnerstag in der Sendung "Solowjow Live": "Wir können sehen, dass der Gegner vor dem Gipfel seinen Beschuss von Wohngebäuden und Wohngebieten intensiviert hat." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bereits Stand 10:40 Moskauer Zeit (letzte Nachricht um 09:31) hat die DVR-Vertretung beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen gemeldet, dass die ukrainischen Streitkräfte seit Mitternacht am 06. Juli 2023 beim 14-fachen Beschuss 87 Haubitzengranaten im russischen und sowjetischen Kaliber 152 Millimeter sowie im entsprechenden NATO-Kaliber 155 Millimeter abgefeuert hatten. Die meisten davon gingen auf Donezk-Stadt und deren Trabantenstadt Gorlowka, einige auch auf Makejewka, eine weitere Trabantenstadt, nieder. Ein Beschuss traf Oserjanowka. Meldungen über etwaige Opfer, Verwundete oder Angaben zu Sachschäden lagen zum Redaktionszeitpunkt nicht vor. Der kommende NATO-Gipfel findet am 11. und 12. Juli in Vilnius statt." Quelle: RT DE