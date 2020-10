Trump lehnt virtuelles TV-Duell ab

US-Präsident Donald Trump will in der zweiten Fernsehdebatte nicht virtuell gegen seinen Herausforderer Joe Biden antreten. Das sagte der US-Präsident am Donnerstagmorgen dem US-Fernsehsender Fox Business.

Die Austragung des TV-Duells in einem rein virtuellen Raum sei "inakzeptabel", so Trump. Er wolle nicht seine "Zeit verschwenden". Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach die Debatte am 15. Oktober womöglich in Form eines "town meeting" stattfinde. Damit sollte auf Trumps Corona-Infektion reagiert werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur