Wahlen in Polen: Großes Interesse an Stimmabgabe in Deutschland

Die entscheidende zweite Runde der Präsidentschaftswahl in Polen mobilisiert in Deutschland ungewöhnlich viele Wahlberechtigte zur Stimmabgabe. Für die Abstimmung am Sonntag haben sich in Deutschland 115.000 Bürger mit polnischer Staatsbürgerschaft registrieren lassen, um in einem der 54 Wahllokale im Bundesgebiet ihre Stimme abgeben zu können, teilte die polnische Botschaft in Berlin der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben) mit.

Das Interesse ist damit deutlich größer als bei der vorangegangenen Präsidentschaftswahl 2020, als sich für eine Wahlteilnahme in Deutschland rund 70.000 Menschen registrieren ließen. Die Umfragen in Polen sagen ein sehr enges Rennen zwischen dem proeuropäischen, liberalkonservativen Rafal Trzaskowski und dem rechtskonservative EU-Skeptiker Karol Nawrocki voraus. Nach letzten Umfragen hat Trzaskowski mit 47,4 Prozent einen hauchdünnen Vorsprung vor Nawrocki mit 46,3 Prozent.



Die Möglichkeit einer Briefwahl für polnische Bürger im Ausland gibt es nicht. Bürger mit polnischem Pass oder Doppel-Pass, die ihre Stimme im Ausland abgeben wollen, mussten sich vorab registrieren lassen - über eine Homepage oder persönlich in einem der polnischen Konsulate.



Die meisten Anmeldungen gab es nach den Botschafts-Angaben im Konsularbezirk Köln, der für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig ist - hier ließen sich allein 48.000 Menschen registrieren, im Konsularbezirk Berlin waren es über 19.000 Registrierungen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur