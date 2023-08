Russischer Sicherheitsrat: Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland als Reaktion auf Aggression des Westens

Das aggressive Verhalten des Westens an den Grenzen zu Russland und Weißrussland sei der Grund für die Stationierung taktischer Atomwaffen in Weißrussland, sagte der stellvertretende Sekretär des russischen Sicherheitsrates Alexei Schewzow in einem Interview mit der Rossijskaja Gaseta. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dem Beamten zufolge haben die westlichen Länder bereits vor der Spezialoperation den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Druck auf Minsk erhöht sowie "offen die weißrussischen Oppositionellen unterstützt und Kämpfer ausgebildet". Schewzow sagte dazu: "Sie wollten das Land im Grunde zu einer zweiten Ukraine machen, zu einem weiteren Anti-Russland-Land." Quelle: RT DE