Baerbock zur Präsidentin der UN-Generalversammlung vereidigt

Die ehemalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat am Dienstag ihren Amtseid als Präsidentin der UN-Generalversammlung auf die Charta der Vereinten Nationen abgelegt. Im Anschluss überreichte ihr ihr Amtsvorgänger, Philémon Yang aus Kamerun, den Sitzungshammer.

Baerbock wird für die 80. Sitzungsperiode der UN-Vollversammlung ein Jahr lang die Sitzungen leiten. Dabei ist sie für die Koordination der Hauptausschüsse des UN-Hauptorgans zuständig und repräsentiert die Institution nach außen.



Ihr Vorgänger bedankte sich in seiner Rede zum Abschluss der 79. Sitzung bei den afrikanischen Staaten, dass sie ihn für das Amt vorgeschlagen hatten. Yang verwies auf die Schwerpunkte, die er in seinem Amtsjahr gesetzt hatte, wie etwa seine Bemühungen für einen Frieden in der Ukraine, zur Umsetzung der Zweistaatenlösung im Nahen Osten und für die Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur