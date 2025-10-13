Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sonsbeck: PKW-Brand in Gewerbegebiet

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

In einem Sonsbecker Gewerbegebiet brannte ein Fahrzeug in voller Ausdehnung. Personen wurden nicht verletzt. Am Sonntagnachmittag wurde die Einheit Sonsbeck mit dem Meldebild B2 - PKW-Brand zur Leipziger Straße alarmiert.

Im dortigen Gewerbegebiet war ein Fahrzeug aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW in Vollbrand und es bestand eine erhebliche Rauchentwicklung. Das Feuer hatte bereits auf den angrenzenden Grünstreifen übergegriffen.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem C-Rohr (ca. 100 l/min). Weiterhin wurden ausgelaufene Betriebsmittel auf einer Länge von ca. 50 Metern abgestreut.

Die Einheit Sonsbeck war mit 12 Einsatzkräften vor Ort tätig, der Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck (ots)

