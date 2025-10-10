Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ticketpreise bleiben unverändert – Bahn setzt auf Kundentreue

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 10:39 durch Sanjo Babić
Konzernzentrale der Deutschen Bahn AG am Potsdamer Platz in Berlin. Bild: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben
Konzernzentrale der Deutschen Bahn AG am Potsdamer Platz in Berlin. Bild: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Laut dts friert die Deutsche Bahn zum kommenden Fahrplanwechsel die Fernverkehrspreise ein. Es wäre der erste umfassende Preisstopp seit 2019, berichtet die Agentur. Das Unternehmen will Vertrauen stärken und Nachfrage stabilisieren, heißt es.

Neben den Flex- und Sparpreisen sollen auch Reservierungen und Zusatzoptionen weitgehend unverändert bleiben. Die Bahn setzt auf Produktqualität, Pünktlichkeit und mehr Kapazität, um Einnahmen über Menge statt über höhere Tarife zu erzielen. Für Vielreisende bleiben BahnCard-Modelle ein wichtiger Baustein.

Fahrgastverbände begrüßen das Signal, fordern aber spürbare Verbesserungen im Betrieb. Wettbewerber verweisen auf faire Trassenpreise und transparente Subventionen. Wie lange der Preisstopp hält, hängt von Kostenentwicklung und politischer Unterstützung ab.

Quelle: ExtremNews


