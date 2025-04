Insa: Union sinkt in der Wählergunst weiter

Die Union sinkt in der Wählergunst weiter. Das geht aus einer neuen Umfrage des Instituts Insa für den "Meinungstrend" der "Bild" (Dienstagausgabe) hervor. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU demnach auf 26,5 Prozent. Das sind 0,5 Punkte weniger als in der Woche zuvor. Damit schrumpft der Abstand zur AfD auf drei Punkte (23,5 Prozent).

Die SPD hingegen kann sich um einen Punkt auf 15,5 Prozent verbessern. Grüne (12 Prozent), Linke (10,5 Prozent), BSW (4,5 Prozent) und FDP (3,5 Prozent) stagnieren hingegen.



Datenbasis: Für die Umfrage im Auftrag der "Bild" wurden vom 28. bis 31. März insgesamt 2.006 Bürger befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur