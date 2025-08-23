Berg: PKW überschlagen

Am 23.08.2025, um 03:55 Uhr, wurde die Polizei Wörth über einen PKW, welcher sich überschlagen habe, informiert. Vor Ort konnte ein 25-jähriger Mann aus Berg angetroffen werden, welcher vermutlich zu schnell unterwegs war und unter Alkoholeinfluss stehend, die Kontrolle über sein Auto verlor.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Dem unverletzten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)