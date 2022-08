GEW mahnt Gesundheitsämter zur Kontrolle der Masern-Impfpflicht

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, hat die Gesundheitsämter aufgefordert, die Kontrolle des Masern-Impfstatus von Kindern zu übernehmen. Die Kontrolle dürfe nicht auf Lehrer und Erzieher in Kitas und Schulen abgewälzt werden, sagte Finnern der "Rheinischen Post".

Finnern weiter: "Das ist eine Aufgabe, für die die Gesundheitsämter verantwortlich sind." Die GEW schlage eine breit angelegte Aufklärungskampagne vor, mit der alle Eltern informiert werden und "insbesondere das pädagogische Personal in den Blick genommen wird", so die GEW-Chefin. "Es muss alles dafür getan werden, damit die Impfpflicht nicht dazu führt, dass die Fachkräfte aus Kitas und Schulen in andere Berufe abwandern."

Quelle: dts Nachrichtenagentur