Immobilien-Index: Nur leises Aufatmen statt Trendwende

Immobilien-Index: Nur leises Aufatmen statt Trendwende

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 18:16 durch Sanjo Babić
Bild: Esther Stosch / pixelio.de
Bild: Esther Stosch / pixelio.de

Die dts Nachrichtenagentur berichtet über verhaltene Signale am Immobilienmarkt; Bezug genommen wird auf den ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Aktuelle Befragungen in der Branche zeigen: Die Erwartungen hellen sich punktuell auf, die Lageeinschätzungen bleiben jedoch gedämpft. Der ZIA-IW-Index weist zwar Verbesserungen bei Geschäftslage und Erwartungen aus, von einem kräftigen Aufschwung kann aber keine Rede sein. Unternehmen investieren eher in Bestandsmodernisierung als in neue Projekte; bei Finanzierung und Flächenumsätzen bleibt Vorsicht das Leitmotiv.

Quelle: ExtremNews

