Bayern: 18-Jähriger nach Geisterfahrt tödlich verunglückt

Auf der Bundesstraße zwischen Ingolstadt und Augsburg ist ein 18-Jähriger aus dem Raum Augsburg am Donnerstag tödlich verunglückt.

Kurz vor der Ausfahrt Schrobenhausen war der Fahrer eines Kleintransporters um ca. 11:35 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Dabei wurde der junge Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Fahrer des 40-Tonners blieb unverletzt. Durch den Unfall kam es auf der B300 bis 16:30 Uhr zu einer Vollsperrung.

Die Fahrbahn, auf der sich der Unfall ereignete, soll wegen Reparaturarbeiten am Freitag noch einmal gesperrt werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur