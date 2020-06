NDR zur Demonstration von Extinction Rebellion: Wir sind dialogbereit

Zur Demonstration der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion am Montag, 15. Juni, vor dem NDR Gelände in Hamburg-Lokstedt erklärt der NDR: Wir haben das Gespräch mit den Demonstrierenden vor dem NDR Gelände in Hamburg-Lokstedt gesucht und eine Petition entgegengenommen. Verantwortliche des NDR haben angeboten, zeitnah für ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von Extinction Rebellion zur Verfügung zu stehen und in den inhaltlichen Austausch mit ihnen zu treten.

Der NDR ist immer dialogbereit und offen für einen Meinungsaustausch. Über Klima- und Umweltschutz berichtet der NDR im Fernsehen, im Radio und online regelmäßig und vielfältig - sowohl im eigenen Programm als auch in der ARD. Die Themen finden Berücksichtigung unter anderem in aktuellen Informationssendungen, Gesprächsformaten, in Dokumentationen und Features sowie auch im fiktionalen Bereich.

Zudem beschäftigt sich der NDR im Gesamtprogramm immer wieder auch intensiv mit diesen Themen, etwa in der Programmaktion #wetterextrem im Herbst 2019. In diesem Jahr legt außerdem die ARD Themenwoche vom 15. bis 21. November 2020 ihren Fokus auf Klima und Nachhaltigkeit. Die NDR Zufahrt im Hugh-Greene-Weg in Hamburg-Lokstedt war zeitweise für Kraftfahrzeuge blockiert. Die Blockade hat die betrieblichen Abläufe jedoch nicht gestört. Quelle: NDR Norddeutscher Rundfunk (ots)