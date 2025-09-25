Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Großrazzia! Festnahmen im Doping-Milieu

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 12:25 durch Sanjo Babić
Financial Intelligence Unit (FIU) Symbolbild
Financial Intelligence Unit (FIU) Symbolbild

Bild: Eigenes Werk /OTT

Zoll und Staatsanwaltschaft sind mit einer Großrazzia gegen mutmaßliche Dopinghändler vorgegangen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Es gab Festnahmen und zahlreiche Durchsuchungen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Die Maßnahmen richteten sich gegen ein bundesweit agierendes Netzwerk. Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Im Fokus stehen verbotene Substanzen sowie Strukturen für Produktion und Vertrieb. Weitere Details zu Tatverdächtigen und Sicherstellungen sollen nach Auswertung der Funde folgen.

Die Behörden verweisen auf Gesundheitsgefahren und kündigen konsequente Strafverfolgung an. Verbände mahnen zugleich Prävention und Aufklärung im Freizeit- wie im Leistungssport an.

Quelle: ExtremNews


