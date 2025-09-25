Großrazzia! Festnahmen im Doping-Milieu

Zoll und Staatsanwaltschaft sind mit einer Großrazzia gegen mutmaßliche Dopinghändler vorgegangen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Es gab Festnahmen und zahlreiche Durchsuchungen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Die Maßnahmen richteten sich gegen ein bundesweit agierendes Netzwerk. Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Im Fokus stehen verbotene Substanzen sowie Strukturen für Produktion und Vertrieb. Weitere Details zu Tatverdächtigen und Sicherstellungen sollen nach Auswertung der Funde folgen.

Die Behörden verweisen auf Gesundheitsgefahren und kündigen konsequente Strafverfolgung an. Verbände mahnen zugleich Prävention und Aufklärung im Freizeit- wie im Leistungssport an.

Quelle: ExtremNews



