Hilden: Versuchter Raub in Postfiliale: Mitarbeiter schlägt Täter in die Flucht

In einer Postfiliale an der Kölner Straße in Hilden versuchte ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag (19. Oktober 2023) einen Raub zu begehen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

So ereignete sich die Tat: Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse betrat gegen 17:30 Uhr ein vermummter Mann die Filiale. Anschließend bedrohte er den dort tätigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Der 25-jährige Postmitarbeiter reagierte jedoch äußerst couragiert und für den Täter völlig unerwartet: Er griff sich ein Paket und warf es auf ihn. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute und lief in Richtung der Straße "Am Strauch" davon. Anschließend alarmierte der Mitarbeiter die Polizei, die jedoch im Rahmen der Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte. Zu dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: - zwischen 35 und 60 Jahre alt - circa 175 cm groß - schlanke Figur - bekleidet mit einem grauen Oberteil, einer blauen Hose und einer grauen Kopfbedeckung - trug eine schwarze Maske und eine schwarze Sonnenbrille - hielt einen hellen Stoffbeutel in der Hand Die Polizei fragt: Wer kennt eine Person, auf die die Täterbeschreibung zutrifft oder kann mit sonstigen Informationen die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen. Zudem möchte die Polizei den aktuellen Vorfall zum Anlass nehmen, um Folgendes klar zu stellen: Bitte bringen Sie sich bei einem Überfall oder in einer vergleichbaren Situation durch ein vermeintlich mutiges Handeln gegenüber einem Angreifer nicht selbst in Gefahr. Versuchen Sie, angesichts der bedrohlichen Situation die Ruhe zu bewahren und suchen Sie nicht die Konfrontation mit dem Straftäter. Rufen Sie, sobald Sie dazu die Gelegenheit haben, die Polizei. Quelle: Polizei Mettmann (ots)