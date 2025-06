Silber für Leipzig: Schule aus Sachsen erreicht Platz 2 beim Europäischen Statistikwettbewerb 2025

Großer Erfolg für junge Statistik-Talente aus Deutschland: Im Finale des Europäischen Statistikwettbewerbs 2025 hat das Team "FARAO" aus Leipzig (Sachsen) in der Kategorie B (Klassenstufen 8, 9 und 10 der Sekundarstufe I) den zweiten Platz erreicht. "Das ist ein großartiger Erfolg, über den sich die gesamte Schulgemeinschaft freut", so der Lehrer Ronny Möbius, der das Team während des Wettbewerbs betreut hat.

Die drei Schüler des Leipziger Wilhelm-Ostwald-Gymnasiums haben mit ihrem Videobeitrag zum Thema "Is Gen Z changing the world?" die internationale Jury überzeugt und konnten sich gegen 32 Teams aus 20 weiteren EU-Ländern durchsetzen. Den Sieg in Kategorie B sicherte sich Litauen.

Auch im Norden Deutschlands gibt es Grund zur Freude: In der Kategorie A (Klassenstufen 11, 12 und 13 der Sekundarstufe II) erreichte das Team "STAQUISTIK" von der Max-Planck-Schule in Kiel einen hervorragenden sechsten Platz unter 34 eingereichten Videobeiträgen. Beide Teams trugen damit maßgeblich dazu bei, dass Deutschland - neben Frankreich - als einziges Land zwei Platzierungen im europäischen Finale erzielen konnte.

Rekordbeteiligung auf europäischer Ebene

Europaweit nahmen im laufenden Schuljahr 2024/2025 rund 27 000 Schülerinnen und Schüler aus 21 Mitgliedstaaten der Europäischen Union am Europäischen Statistikwettbewerb teil. Damit war die diesjährige achte Wettbewerbsrunde die bislang größte seit der Einführung des ESC. Aus Deutschland haben mehr als 530 Schülerinnen und Schüler in 210 Teams aus bundesweit 120 Schulen an der diesjährigen Runde des Wettbewerbs teilgenommen. In der Endrunde präsentierten die Finalteams kreative und datengestützte Videoanalysen zu einer gemeinsamen Fragestellung. Alle Videobeiträge des Finales sind auf www.esc2025.eu verfügbar. Auf dieser Webseite wird am 24. Juni 2025 ab 12.00 Uhr auch die europäische Preisverleihung an die Siegerteams in Lissabon live übertragen.

Startschuss für den Wettbewerb 2025/26

Das Statistische Bundesamt plant bereits die nächste Wettbewerbsrunde im Schuljahr 2025/2026. Interessierte Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren können sich ab September 2025 gemeinsam mit einer Lehrkraft zum Wettbewerb anmelden.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)