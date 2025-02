Messerangriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin - Mann schwerverletzt

Am Berliner Holocaust-Mahnmal ist am Freitag ein Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden.

Wie die Berliner Polizei am Abend mitteilte, wurde das Opfer gegen 18 Uhr von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas angegriffen.



Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte mussten vor Ort mehrere Personen betreuen, die das Geschehen mit angesehen hatten. Am Tatort lag in Blut getränkte Kleidung herum. Der Angreifer flüchtete, auch die Tatwaffe wurde zunächst nicht gefunden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur