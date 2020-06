Lippe: Hochzeitskutsche kollidiert mit Bus.

Am Dienstagmittag endete die Kutschfahrt einer Hochzeitsgesellschaft abrupt, nachdem die Pferde scheuten. Die mit sechs Personen besetzte Kutsche war auf der Wasserfuhr in Richtung Lemgoer Straße unterwegs. Nachdem schon zwei Autos das Gefährt überholt hatten, setzte ein Linienbus ebenfalls zum Überholen an.

Gleichzeitig scheuten die Pferde aufgrund von lauten Geräuschen in der Nähe und brachen nach links aus. Sie stießen mit Kutsche gegen den überholenden Bus. Der 65-jährige Kutscher stürzte nach vorn, zog sich jedoch keine schweren Verletzungen zu. Die 26-jährige Braut und ihr 29-jähriger Bräutigam samt Begleitung blieben unverletzt, ebenso wie der 59-jährige Busfahrer und seine Fahrgäste. Ein Pferd zog sich eine blutende Schnittverletzung zu und wurde in die Tierklinik gebracht. Kutsche und Bus wurde erheblich beschädigt. Zur Unfallaufnahme war die Straße vorübergehend gesperrt.

Quelle: Polizei Lippe (ots)