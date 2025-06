Varel: Das Ende eines Tracktors

Am 31.05.2025, gegen 17:55 Uhr, wurde u.a. dem Polizeikommissariat in Varel der Brand eines Ackerschleppers in Zetel, Zetelermarsch, gemeldet.

Während der Fahrt geriet das Fahrzeug, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts, plötzlich in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde die asphaltierte Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Quelle: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (ots)