Essen: GPS-Tracker führt die Polizei zu gestohlenen Zweirädern

45307 E.-Kray: Ein GPS-Tracker hat die Ermittler der EG Fahrrad auf die Spur einer mutmaßlichen Fahrraddiebin (26/rumänisch) gebracht. Nachdem Ende September ein Pedelec in der Innenstadt gestohlen worden war, führte die Ortung zu einem Transporter, der in einem Wohngebiet an der Fünfhandbank abgestellt war.

Am 26. September war das Pedelec einer 34-Jährigen in der Essener Innenstadt gestohlen worden. Das Zweirad war mit einem GPS-Tracker eines Ortungsdienstes versehen. Der eingebaute GPS-Tracker übermittelt bei Bewegung eines gestohlenen Fahrrads umgehend ein Signal an den Dienstleister, welcher daraufhin die Polizei verständigt.

Dies geschah am 1. Oktober, als das Pedelec in einem Wohngebiet an der Fünfhandbank bewegt und anschließend geortet wurde. Vor Ort konnten die Beamten zunächst kein Fahrrad entdecken, wurden jedoch auf zwei dort abgestellte Transporter aufmerksam, in denen sie das Fahrrad vermuteten. Um das Bewegungssignal des Trackers auszulösen, rüttelten die Polizisten an den Transportern und identifizierten somit ein verdächtiges Fahrzeug, in dem sich das Fahrrad mutmaßlich befand.

Die Beamten stellten den Transporter sicher. In dem Fahrzeug befand sich nicht nur das geortete Pedelec der 34-Jährigen, sondern auch ein weiteres Pedelec, zwei Mountainbikes und zwei E-Scooter. Diese waren mutmaßlich ebenfalls gestohlen und wurden deshalb sichergestellt.

Die Ermittlungen gegen die Halterin des Transporters, eine 26-jährige Rumänin aus Essen, werden durch die EG Fahrrad fortgesetzt.

Quelle: Polizei Essen (ots)