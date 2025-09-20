Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Lotto: Das sind die Zahlen von heute! (20.09.2025)

Lotto: Das sind die Zahlen von heute! (20.09.2025)

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
FinanzNachrichten.de meldet für die Samstagsziehung die Zahlen 6, 13, 15, 19, 43, 44 und die Superzahl 4. Im Spiel 77 fiel 4-5-8-0-7-0-3, bei Super 6 lautet die Zahlenfolge 7-0-4-8-6-5. Die Ziehung der Gewinnzahlen fand am Abend in Saarbrücken statt. Wie üblich sind alle Angaben ohne Gewähr.

Quoten und die Information, ob der Jackpot geknackt wurde, veröffentlicht der Deutsche Lotto- und Totoblock im Anschluss.

Spieler sollten ihre Tippscheine sorgfältig prüfen und sich über die Einlösefristen informieren. Bei größeren Gewinnen ist eine Auszahlung über die Lottogesellschaft erforderlich.

Quelle: ExtremNews


