Union rechnet mit höherem Preis für Deutschlandticket

Drei Monate nach Einführung des Deutschlandtickets warnt die Union vor weiter steigenden Kosten. "Die steigenden ÖPNV-Nutzer wurden mit dem 49-Euro-Ticket sehr teuer erkauft", sagte der Verkehrsexperte der Bundestagsfraktion, Thomas Bareiß (CDU), der "Rheinischen Post".

Vollkommen offen sei, wie es mit dem Deutschlandticket weitergehe. "Schon laufen die ersten Wetten, wann die ersten Preiserhöhungen kommen werden und das 49-Euro-Ticket Geschichte sein wird." Auch habe sich das Angebot an öffentlichem Bus- und Bahnverkehr in ländlichen Regionen bereits verschlechtert. "Taktungen werden zurückgefahren und manche Verbindungen werden komplett eingestellt", sagte der CDU-Politiker. "Das 49-Euro-Ticket kommt vor allem den Großstädtern zugute." Bareiß kritisierte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP): "In einer Zeit, in der das Geld für Infrastruktur hinten und vorne fehlt, hat man den Eindruck, der FDP-Verkehrsminister hat seinen finanzpolitischen Kompass verloren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur