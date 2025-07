KÜS Trend-Tacho: Gebrauchtwagenkauf ist und bleibt Vertrauenssache

Jede Autofahrerin, jeder Autofahrer kennt es: Ein Fahrzeugkauf steht an. Sich dabei für einen Gebrauchten statt für ein fabrikneues Auto zu entscheiden, kann viele Gründe haben. Oft spielt der Preis eine entscheidende Rolle - Gebrauchtwagen sind meist deutlich günstiger. Auch die sofortige Verfügbarkeit ohne lange Wartezeiten spricht dafür. Und nicht zuletzt bietet der Gebrauchtwagenmarkt auch Modelle, die neu nicht mehr erhältlich sind.

So vielfältig die Gründe dafür sein mögen - der Gebrauchtwagenkauf ist und bleibt absolute Vertrauenssache. Nur 3 % der Befragten gaben an, ihren letzten Gebrauchten direkt über das Internet erworben zu haben. Die Favoriten beim Gebrauchtwagenkauf sind deutlich verteilt: 46 % suchten ihr Fahrzeug beim Vertragshändler einer bestimmten Automarke vor Ort aus. 27 % der Befragten entschieden sich für einen freien, also nicht markengebundenen Händler für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Selbst der Kauf und Verkauf "von privat zu privat" liegt in der Gunst der Interessenten noch deutlich vor der rein digitalen Variante: 23 % wählten bei ihrem letzten Gebrauchtwagenkauf diesen Weg.

Diese Präferenzen der Käufer haben sich in den vergangenen zwei Jahren nur leicht verändert. Der Gebrauchtwagenkauf beim markengebundenen Autohändler ist immer noch klarer Favorit, aber minimal zurückgegangen. Die reinen Privatkäufe und -verkäufe haben in diesem Zeitraum minimal zugenommen. Das gilt auch für die reine Kaufabwicklung via Internet - diese Option wird aber immer noch in den seltensten Fällen gewählt.

"Gebrauchtwagenkauf bleibt über die Jahre hinweg Vertrauenssache", erklärt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler mit Blick auf den aktuellen KÜS Trend-Tacho. "Das zeugt vom hohen Sicherheitsbewusstsein der Käufer. Denn anders als ein Neuwagen hat ein Gebrauchter immer auch eine Vorgeschichte. Ist die Wahl auf ein bestimmtes Exemplar gefallen, empfiehlt es sich, die Expertise eines KÜS-Partners einzuholen. Er weiß genau, worauf im Einzelfall besonders zu achten ist."

Datenbasis: Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb von Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH (Köln) erstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im Mai 2025 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).

Quelle: KÜS-Bundesgeschäftsstelle (ots)