rbb-exklusiv: Berlins Verkehrssenatorin Bonde hofft auf schnellen Ersatzbau für gesperrte Ringbahnbrücke

Die Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) hat die Hoffnung geäußert, dass die Ringbahnbrücke der A100 weniger als zwei Jahre gesperrt bleibt.

Die CDU-Politikerin widersprach damit am Freitag im rbb24 Inforadio Aussagen des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, die Sperrung werde mindestens vier Jahre dauern.

Bonde sagte zum Bau einer Ersatzbrücke: "Was wir tun müssen, ist, alles zu beschleunigen. Wir müssen schauen, dass wir kein Planfeststellungsverfahren brauchen für diesen Bereich, wir müssen kucken, dass wir schnell zu Genehmigungen kommen, wenn sie erforderlich sind, und wir müssen natürlich das Vergaberecht ausnutzen, mit allen Möglichkeiten, die es bietet in so einer besonderen Situation."

"Wenn dann ein Bauvertrag geschlossen wird, dann muss natürlich auch geschaut werden, dass da nicht im Regelschichtbetrieb gearbeitet wird, sondern dass da auch mehrere Schichten an der Baustelle sind."

Zur Kritik am nach wie vor fehlenden Umfahrungskonzept sagte die CDU-Politikerin: "Es ist eben nicht möglich, so schnell 230.000 Fahrzeuge pro Tag umzuleiten. Sie können den Verkehr nicht direkt in die Anwohnergebiete umleiten, und da bedarf es eines großräumigen Umfahrungskonzeptes, und das geht eben nicht so schnell."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)