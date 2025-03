Lehrte: Brennender Stuhl auf Balkon löst Großeinsatz aus

Am heutigen Freitagabend wurden um 18:00 Uhr die Feuerwehren aus Lehrte, Aligse und Steinwedel zu einem Feuer in den Fuhrenweg in der Kernstadt alarmiert. Laut einer ersten Meldung sollte es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses brennen.

Noch auf der Anfahrt wurde die Adresse der Einsatzstelle von Fuhrenweg auf Köthenwaldstrasse geändert. Die ersten vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte konnten eine Rauchentwicklung auf einem Balkon sehen. Da alle Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits vorbildlich verlassen hatten, konnte direkt mit der Erkundung begonnen werden.

Auf dem betroffenen Balkon konnte ein brennender Stuhl als Ursache für den Brandrauch festgestellt werden, der jedoch bereits durch eine Anwohnerin gelöscht worden war. Da durch die offene Balkontür Rauch in die Wohnung und weiter in das Treppenhaus gezogen war, wurden alle Wohnungen vorsorglich kontrolliert. Während dieser Kontrollen wurde in einer Wohnung eine Pizza in einem noch angeschalteten Backofen entdeckt und in einer weiteren Wohnung war bereits Essen auf einem ebenfalls noch eingeschalteten Herd angebrannt, was zu einer zusätzlichen Verrauchung in dieser Wohnung führte. Die Bewohner hatten in der Hektik beim Verlassen des Hauses ihre angeschalteten Küchengeräte schlichtweg vergessen. Mittels eines Druckbelüfters wurde das Treppenhaus und die Wohnungen rauchfrei und wieder begehbar gemacht. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden und die Feuerwehrkräfte nach gut einer Stunde wieder einrücken.

Durch das beherzte Eingreifen der Anwohnerin konnte die Brandstelle zwar auf den Balkonbereich begrenzt werden, es soll aber darauf hingewiesen sein, dass Brandrauch hoch giftig ist und je nach Brandmaterial schon ein Atemzug zur Bewusstlosigkeit und gesundheitlichen Schäden führen kann. Daher sollten solche eigenständige Löschmaßnahmen nur durchgeführt werden, wenn eine Eigengefährdung auch tatsächlich ausgeschlossen werden kann.

Zur eigentlichen Brandentstehung und zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Lehrte, Aligse und Steinwedel ebenfalls noch Einsatzkräfte aus Ahlten und Kohlshorn mit dem ELW sowie der Hygienekomponente der Stadtfeuerwehr, der Stadtbrandmeister, der Feuerwehrpressesprecher, der Rettungsdienst und die Polizei.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Lehrte (ots)