Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven rückte am Freitag in kürzester Zeit zu vier Einsätzen aus

Um 13:10 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brandgeruch in der Hafenstraße gemeldet. Daraufhin wurde der erste Löschzug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Nach umfangreicher Erkundung konnte ein Feuer im Dachbereich eines mehrgeschossigen Geschäftshauses festgestellt werden.

Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung auf dem Flachdach drei Trupps unter Atemschutz ein. Um die Löschmaßnahmen erfolgreich durchführen zu können, mussten ca. 2 m² Dachhaut aufgenommen werden. Ein Übergreifen auf die darunterliegenden Geschosse konnte verhindert werden. Während der Löschmaßnahmen wurde das Geschäftsgebäude durch die Polizei geräumt, es gab keine Verletzten. Nachdem das Feuer gelöscht war, folgten noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen im Gebäude.



Um 13:28 Uhr erfolgte eine weitere Meldung über ein Feuer im Stadtteil Schiffdorferdamm. Dort löschte der zweite Löschzug der Berufsfeuerwehr mehrere an einem Wohnhaus abgestellte hölzerne Sichtschutzzäune. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus könnte verhindert werden. Allerdings ist durch das Feuer ein Badezimmerfenster geborsten, so dass das Haus im Anschluss der Löschmaßnahmen gelüftet werden musste.

Um 14:44 Uhr folgte bereits der nächste Einsatz für den zweiten Löschzug. Auf der Langener Landstraße hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet. Der Rettungsdienst untersuchte die beteiligten Personen, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Um 15:31 Uhr erfolgte dann aufgrund eines Verkehrsunfalls die Alarmierung des Rüstzuges der Feuerwehr Bremerhaven, sowie Rettungsdiensteinheiten der Feuerwehr Bremerhaven, des Landkreises Cuxhaven und der Hilfsorganisationen Bremerhaven. Auf der BAB 27 hatte es einen Zusammenstoß mit einem LKW und drei PKW, einer davon mit Wohnwagen, gegeben. Laut Meldung wurden dabei Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Unfallstelle befand sich direkt hinter der Anschlussstelle Geestemünde in Fahrtrichtung Bremen. Sieben leichtverletzte Personen aus den PKW hatten sich bereits selbständig aus ihren Fahrzeugen befreien können, der schwerverletzte LKW-Fahrer wurde mit Rettungsgerät der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit. Die insgesamt acht verletzten Personen wurden nach Sichtung und Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Aufgrund der an den Fahrzeugen entstanden erheblichen Schäden mussten von den Einsatzkräften auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen, bzw. abgepumpt werden. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süd gesperrt. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 26 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes am Einsatzort.

Quelle: Feuerwehr Bremerhaven (ots)