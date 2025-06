Mehr als 12 Millionen Deutsche kaufen Feuerwerk

Wie steht die deutsche Bevölkerung zum Thema Feuerwerk? Aufschlussreiche Antworten auf diese Frage liefert eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov*. In der vom VPI beauftragten repräsentativen Umfrage wurden über zwei Tage 2002 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Rahmen einer Omnibus-Umfrage zu unterschiedlichen Facetten des Themas Feuerwerk befragt.

"Schauen Sie sich gerne Feuerwerk an, egal ob privat oder zentral veranstaltet?" - auf diese Frage antworteten spontan 70 Prozent der Befragten mit "ja" oder "eher ja". Nur elf Prozent antworteten mit einem "Nein". Nicht nur das. Mit Blick auf die Gesamtbevölkerung (älter als 18 Jahre) ergibt die Umfrage, dass rund 12,7 Millionen Deutsche an den vier Verkaufstagen vor dem 31. Dezember 2024 selber Feuerwerk gekauft haben, um mit der Familie, Freunden oder auch allein zu feiern. Das dürfte auch der Grund sein, warum die deutsche pyrotechnische Branche mit 197 Millionen Euro zum Jahreswechsel 2024/2025 zuletzt einen Umsatz-Rekord mit einem Plus von rund 10 Prozent verzeichnen konnte.

Die Reduktion der Plastikanteile, sowohl bei den Verpackungen als auch innerhalb der Produkte, also beispielsweise der Ersatz der Raketenspitzkappen, der Zündschnurabdeckungen oder Fontänen-Standfüße durch biologisch abbaubare Materialien wie Pappe wird von den Befragten klar begrüßt. 60 Prozent** gaben an, die Entwicklungen "sehr positiv" oder "eher positiv" zu sehen. Weitere 36 Prozent nehmen derzeit noch eine eher neutrale Position ein oder machten keine differenzierten Angaben. Nur 4 Prozent beurteilen die Plastikreduktion als "negativ" oder "eher negativ".

Auch ging es um die Frage, ob Silvesterfeuerwerk in Deutschland als "allgemeines Brauchtum" mit einer "langen Tradition" wahrgenommen wird. 53 Prozent bestätigten das mit "stimme voll und ganz zu" oder "stimme eher zu". Weitere 20 Prozent der Befragten wollten sich bei dieser Frage nicht festlegen. Nur 12 Prozent mochten "überhaupt nicht zustimmen", weitere 12 Prozent "eher nicht zustimmen".

Wie stehen die Deutschen zu einem bisweilen geforderten generellen Feuerwerksverbot? Sind sie dafür, privates Feuerwerk abzuschaffen oder dagegen? Die Antwort auf diese Frage zeigt, wenig überraschend, dass Feuerwerk eine durchaus polarisierende Kraft innewohnt. Während 53 Prozent der Befragten generellen Verboten eine klare Absage erteilen, dieser Frage "neutral" gegenüberstehen oder noch unschlüssig sind, wie sie sich dazu positionieren möchten, befürworten 47 Prozent "eher" oder "voll und ganz" ein entsprechendes Verbot.

Schließlich konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Befragung bei einer offenen Frage Wünsche zum Feuerwerk der Zukunft bzw. Verbesserungen frei benennen. Daraus ergibt sich unter andrem, dass acht Prozent sich "mehr öffentliche, professionell durchgeführte Großfeuerwerke" wünschen würden. Ebenfalls wünschen sich acht Prozent der Befragten lautstärkereduziertes Feuerwerk. Drei Prozent würden sich mehr Kontrollen wünschen, wenn es um die illegale Einfuhr von Feuerwerk geht bzw. Feuerwerk unerlaubterweise schon vor dem 31. Dezember gezündet wird. Aber immerhin 15 Prozent sind wunschlos glücklich und antworteten mit "keine Verbesserungen/ist ok so."

"Die Wünsche, die an das Feuerwerk der Zukunft gerichtet werden, teilen wir schon heute. Als Verband der pyrotechnischen Industrie bieten wir nicht nur lautstärkereduziertes Feuerwerk an, wir haben auch dem illegalen Feuerwerk den Kampf angesagt, damit das Brauchtum von gestern auch Morgen noch eine erfolgreiche Zukunft hat", sagt VPI-Vorsitzender Thomas Schreiber.

* Zur Studie: Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 09. und 11.04.2025 insgesamt 2002 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren."

** Der ausgewiesene Prozentwert stellt das aggregierte Ergebnis zweier nebeneinander liegender Skalenpunkt dar.

Quelle: Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) (ots)