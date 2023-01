Trier: Schiffsunfall: Brückenanfahrung durch Tankschiff

Die Schleuse Detzem meldete um 11:53 Uhr einen Schiffsunfall: ein leeres Tankmotorschiff habe in Talfahrt aus dem Hafen Trier kommend die Straßenbrücke Schweich angefahren.

Dabei wurde das Steuerhaus so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich sei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte der WSP Trier wurde ermittelt, dass das TMS aus noch ungeklärter Ursache, vermutlich in Folge der hochwasserbedingten starken Querströmung, beim Durchfahren des mittleren Brückenbogens nach links gedrückt wurde. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Brückenbogen, bei dem das Steuerhaus und das Heck an Backbordseite beschädigt wurden.

Am Schiffsantrieb und Steuerung entstand kein Schaden. Der SF verletzte sich bei dem Unfall leicht an der linken Hand. Durch das WSA Trier wurde ein Weiterfahrverbot bis Wiederherstellung einer Voraussicht erteilt. Dies soll morgen in Trier geschehen.



