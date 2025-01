Bericht: Polizei-Großeinsatz in Berliner Grundschule wegen Amokalarm

Die Polizei ist am Freitagnachmittag offenbar mit einem Großaufgebot in der Alt-Schmargendorf-Grundschule im Berliner Stadtteil Schmargendorf im Einsatz. An zwei speziell für Amoklagen eingerichteten Alarmanlagen in der Schule soll zuvor der Notruf gedrückt worden sein, berichtet die "Bild".

Aktuell sollen sich demnach noch Kinder in den Klassenzimmern verstecken. Die Polizei soll mit speziell ausgebildeten Bereitschaftspolizisten im Einsatz und Elite-Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) alarmiert worden sein, schreibt die Zeitung. Quelle: dts Nachrichtenagentur