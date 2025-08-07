Keltern-Weiler: Pkw durchbricht Pfinzgeländer, Fahrerin blieb unverletzt

Am Mittwochabend (06.08.2025) kam es gegen 17.15 Uhr in Keltern-Weiler zu einem Verkehrsunfall bei dem größerer Sachschaden entstand.

Den Ermittlungen zu Folge wollte eine 30-jährige Fahrerin eines Renault von der Birkigstraße aus nach links in die Hauptstraße abbiegen. Aus vermutlich technischen Gründen geriet sie kurz nach dem Abbiegevorgang nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Geländer der Pfinz, die in diesem Bereich etwa zwei Meter unterhalb des Straßenniveaus kanalisiert verläuft. Der Pkw durchbrach das Geländer des Pfinzkanals und blieb senkrecht an der Kanalmauer liegen, wobei die allein im Pkw sitzende Lenkerin keine Verletzungen davontrug.

An der Kanalmauer und dem daran verankert gewesenen Geländer entstand Schaden von mind. 20.000 Euro. Der Pkw selbst musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An diesem entstand ebenfalls ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro. Betriebsstoffe des Pkw traten nach bisherigem Stand keine aus.

Neben der Polizei befand sich die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug im Einsatz. Für den Fahrzeugverkehr ergaben sich durch eine innerörtliche Umleitung kaum Einschränkungen. Größere Fahrzeuge wurden an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim (ots)