Cuxhaven: Spezielles Liegedreirad in Cuxhaven entwendet

Bereits in der vergangenen Woche entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21./22.08.2024) ein spezielles Liegedreirad aus einem verschlossenen Hinterhof in der Mozartstraße.

Das Gefährt der Marke Draisin ist schwarz in hat 7 Gänge.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)