München ist Deutschlands Single-Metropole

Jetzt ist es offiziell: München ist Deutschlands Single-Hauptstadt – und das mit großem Abstand vor Leipzig, Köln und Berlin. Insgesamt sind 46 Prozent der Münchner solo unterwegs, in Leipzig sind es 40 Prozent, in Köln und Berlin 39 Prozent. Das ist das Ergebnis einer aktu­ellen, reprä­sen­ta­tiven Umfrage von LoveScout24. Deutschlands Dating­portal Nr. 1 hat dazu gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact über 1.500 Deut­sche in den zehn größten Städten des Landes repräsentativ befragt*. Demnach herrscht bei den Singles in München Männerüberschuss, ganz im Gegen­satz zur Düsseldorfer Single-Szene.

Insgesamt geben 49 Prozent der Münchner Männer „Single“ als ihren Bezie­hungs­status an, aber nur 42 Prozent der Frauen. Auch auf Platz zwei und drei im Ranking der Single-Metropolen herrscht Männerüberschuss. So sind 43 Pro­zent der Leipziger Männer solo unterwegs, aber nur 38 Prozent der Frauen. In Köln geht die Schere nicht ganz so weit auf: 41 Prozent der Männer sind Single und 38 Prozent der Frauen. Die Hauptstadt scheint hingegen mehr unge­bundene Frauen anzulocken: Hier sind 38 Prozent der Männer ohne Part­nerin und 40 Prozent der Frauen ohne Partner. Auch in Frankfurt am Main sind die Single-Damen prozentual in der Überzahl: Auf 39 Prozent Single-Ladys treffen 35 Prozent Single-Gentlemen. Die Hauptstadt der Single-Frau­en ist allerdings ganz klar Düsseldorf: 42 Prozent der Frauen geben an, kei­nen Partner zu haben, aber nur 30 Prozent der Männer. Damit leben pro­zen­tual genauso viele Single-Damen in Düsseldorf wie in München.

Ruhrgebiet mit den meisten verheirateten Paaren

Wer jemals in einem Club mit Männer- oder Frauenüberschuss war, weiß, dass eine solche Situation eine ganz eigene Dynamik entfachen kann. Single-Män­ner in Dortmund sollten sich deshalb vielleicht überlegen, lieber im be­nach­barten Essen auszugehen. Denn in Dortmund treffen 37 Prozent männ­liche Single auf 28 Prozent weibliche. In Essen leben hingegen ebenfalls 37 Pro­zent der Frauen als Single. Generell haben es Singles im Ruhrgebiet ohne­hin am schwersten, denn hier ist prozentual der Anteil an verpartnerten Men­schen am höchsten: 42 Prozent der Essener sind verheiratet, ein weiteres Vier­tel (24 Prozent) lebt unverheiratet in einer Beziehung. In Dortmund sind die Werte ähnlich.

Wilde Ehe in Düsseldorf populär

Wer in einer deutschen Metropole in einer Partnerschaft lebt, ist mehrheitlich ver­heiratet. Nur in Düsseldorf gibt es mehr Menschen, die in einer „wilden Ehe“ leben (33 Prozent) als Verheiratete (32 Prozent). Doch auch in Hamburg und Berlin scheint der Trauschein nicht unbedingt nötig zu sein, so leben an der Elbe 32 Prozent in einer unverheirateten Partnerschaft, an der Spree sind es immer noch 30 Prozent.

Berlin ist Hauptstadt der Mittelalten

Düsseldorf ist auch die Stadt mit dem größten Anteil der Singles über 55 Jahre: Je­der zweite (50 Prozent) in dieser Altersgruppe ist hier alleine unterwegs. In Mün­chen sind immer noch 49 Prozent der Menschen über 55 Jahren Single. Dafür weist die bayerische Landeshauptstadt die größte Singledichte in der Alters­klasse zwischen 18 und 39 Jahren auf: 48 Prozent sind solo anzutreffen. Das oft so jung wirkende Berlin verzeichnet hingegen nur 27 Prozent Singles bei den unter 40-Jährigen. Freuen können sich dafür die jungen Frankfurter Singles: 42 Prozent zwischen 18 und 39 Jahren sind ebenfalls ungebunden. Die Haupt­stadt ist dafür die Singlemetropole für Alleinstehende zwischen 40 und 55 Jahren: Jeder Zweite (50 Prozent) ist in dieser Altersgruppe Single in Berlin.



