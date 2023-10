Polit-Insider Gerald Hauser verrät: So kommen wir aus den WHO-Verträgen heraus!

Dieses Interview enthält wieder einmal jede Menge Sprengkraft! Impfschäden explodieren, Ärzte wollen nicht mehr impfen. Doch der nächste Ausnahmezustand wird längst vorbereitet! Das Zeitfenster schließt sich, die WHO will mit neuen radikalen Zwangsverträgen die WHO-Diktatur errichten. Es muss jetzt gekämpft werden, betonen der Arzt Hannes Strasser und der Politiker Gerald Hauser im Doppelinterview bei Stefan Magnet. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Hauser und Strasser als unermüdliche Aufklärer

Der ehemalige Impfarzt und Vertreter der Tiroler Ärztekammer, Dr. Hannes Strasser, berichtet über die gezielte Zerstörung des Immunsystems durch Impfungen, über den nahenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems und impfunwillige Ärzte und Impf-Bestechungsgelder durch die Politik. Und der Nationalratsabgeordnete Mag. Gerald Hauser (FPÖ) berichtet exklusiv, wie er mit Anfragen im Parlament Stück für Stück Zusammenhänge aufdeckt und wie die Politik versucht, wichtige Informationen zu vertuschen. Eine Offenlegung der Impfstoffverträge wird bis heute, Herbst 2023, verweigert!

WHO: Skandal um Menschenrechts-Formulierung geht weiter!

Und Nationalrat Hauser hat umfangreich zur WHO angefragt und recherchiert. Er warnt: Die Nationalstaaten werden im Frühjahr 2024 total entmachtet, wenn wir nicht die Notbremse ziehen! Und ein Ausstieg aus den totalitären WHO-Verträgen ist laut Gerald Hauser real machbar. Wie, verrät er im Interview.

Dass die WHO den nächsten Ausnahmezustand im Auge hat, ist augenscheinlich, wenn man sich beispielsweise ansieht, wie die WHO gewisse Formulierungen einsetzt. Ursprünglich diskutierte die WHO über die Streichung der „Menschenrechte“ aus ihren Grundsätzen. Doch nachdem der Widerstand dagegen weltweit zu groß geworden war, wurden die Menschenrechte nun wieder in die Grundsätze mit aufgenommen. Dafür wurde ein Passus eingesetzt: Die Menschenrechte und Grundfreiheiten gelten nur als gesichert, Zitat, „unter gebührender Berücksichtigung der Notwendigkeit spezifischer Maßnahmen“. Damit zeigt die WHO einmal öfter: Menschenrechte und Grundfreiheiten sind lästige Hindernisse am Weg zur WHO-Sklaverei! Es geht einzig und allein um die Vorbereitung des nächsten Ausnahmezustandes, ausgerufen und koordiniert durch die WHO.



Große Wahlversprechen: FPÖ wird aufräumen!

Auf die gezielte Nachfrage von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet sagt der Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser: Ja, wenn die FPÖ in die nächste Regierung kommt, wird sie mit der Hygiene-Pharma-Diktatur aufräumen! Er verspricht vor laufender Kamera einen Untersuchungsausschuss zu den Corona-Verbrechen. Und: Die FPÖ wird aus den WHO-Zwangsverträgen aussteigen! Dazu müsste sie aber die nötige Unterstützung der Wähler erhalten, womit Hauser auf die Nationalratswahl im Herbst 2024 anspielt. "



Quelle: AUF1.info