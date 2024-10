Porta Westfalica: Felgensatz von Mercedes entwendet

Einen hochwertigen Felgensatz von einem Mercedes entwendeten bisher Unbekannte in der Nacht zu Montag in Porta Westfalica.

Der Besitzer des schwarzen Mercedes hatte den Wagen in den Abendstunden des Sonntags neben ein Haus in der Straße Glockenbrink abgestellt. Als er das Auto am Montagvormittag wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass von dem Fahrzeug die Kompletträder entwendet wurden und der Wagen auf Steinen aufgebockt war. Hierdurch wurde auch die Bremsanlage in Mitleidenschaft gezogen.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)