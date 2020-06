Delmenhorst: Großsteingrab in Wildeshausen beschädigt

Bislang unbekannter Täter ritzten in die Findlinge eines Großsteingrabes in Wildeshausen Symbole / Runen, wodurch diese beschädigt wurden.

Im Zeitraum von Montag, 1. Juni 2020, 12:00 Uhr, bis Montag, 22. Juni 2020, beschädigten bislang unbekannter Täter zwei Findlinge eines Großsteingrabes in der Ahlhorner Straße, beim Großsteingrab Visbeker Braut, in Wildeshausen. Sie ritzten die auf dem Foto abgebildeten Symbole in die Findlinge.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (698904).

Quelle: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch (ots)