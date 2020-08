Beverungen: Lkw steckt zwischen Bahnschranken fest - Zug kann bremsen

Mit dem Schrecken davongekommen sind der Lkw-Fahrer und ein Zugführer, als ein Lastwagen mit Anhänger am Montag, 24. August, zwischen zwei Bahnschranken feststeckte. Gegen 7.20 Uhr befuhr das Lkw-Gespann in Amelunxen die Wehrdener Straße in Fahrtrichtung Wehrden.

Beim Überqueren des Bahnübergangs achtete der Fahrer offenbar nicht auf die rot leuchtendende Signallampe des Bahnübergangs. Erst, als sich die Schranken schlossen, stoppte der Lkw Fahrer. Die vordere Schranke senkte sich auf das Führerhaus, die hintere Schranke ging genau zwischen Zugfahrzeug und Anhänger herunter, so dass der Lkw auf dem Bahnübergang feststeckte. Der sich nähernde Zug konnte allerdings noch rechtzeitig bremsen und blieb wenige Meter vor dem Bahnübergang auf freier Strecke stehen. Der Lkw konnte aus anschließend aus der misslichen Lage befreit werden, ein Bahn-Techniker kümmerte sich um die leicht beschädigten Schranken. Die zwischenzeitlich gesperrte Straße konnte um 8.40 Uhr wieder freigegeben werden.

Quelle: Kreispolizeibehörde Höxter (ots)