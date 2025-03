Veranstaltungshinweis: 5. Symposium Falkensee am 27.04.2025

In einer Welt, die von Konflikten und Krisen geprägt ist, stehen wir vor der Herausforderung, die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf unsere Gesellschaft in Deutschland und Europa zu verstehen. Am 27. April 2025 lädt Sie die MenschheitsFamilie herzlich zum 5. Symposium ein, wo Referenten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um über aktuelle Krisenherde zu sprechen und deren Folgen für unser tägliches Leben zu beleuchten.

An diesem Tag erwarten Sie spannende Vorträge, die nicht nur die Ursachen und Dynamiken der Konflikte analysieren, sondern auch Lösungsansätze präsentieren, wie wir als Gesellschaft besser mit diesen Herausforderungen umgehen können. Diskutieren Sie, wie Frieden gefördert werden kann und welche Rolle jeder Einzelne dabei spielt. Neben den informativen Vorträgen besteht die Möglichkeit, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen und sich aktiv an den Diskussionen zu beteiligen. Ein Büchertisch wird Ihnen eine Auswahl an Literatur zu den Themen des Tages bereitstellen. Um das Geschehen aufzulockern und einen anderen Blickwinkel auf die ernsten Themen zu werfen, erwartet Sie zudem ein unterhaltsames Kabarett-Programm.



Nutzen Sie diese Gelegenheit zum Netzwerken mit Gleichgesinnten, um Ideen auszutauschen und neue Perspektiven zu gewinnen. Arbeiten Sie gemeinsam an einem besseren Verständnis der globalen Herausforderungen und finden Sie Wege, wie wir als Gemeinschaft darauf reagieren können. Sonntag, 27. April 2025

11:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Einlass: 10:00 Uhr

Stadthalle Falkensee

Scharenbergstraße 15

14612 Falkensee



Ticketpreis: 50 Euro



Veranstalter und weitere Infos: MenschheitsFamilie - Daniela Schramm Tickets gibt es hier: https://emma-tickets.de/?707362742606 Quelle: apolut