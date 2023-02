Pinneberg: Brand eines Blitzeranhängers

Am Donnerstag (16.02.2023) ist es zu einem Brand an einem Blitzeranhänger in der Rellinger Straße gekommen. Die Polizei kann eine Bandstiftung nicht ausschließen.

Gegen 00:17 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer auf dem Seitenstreifen der Rellinger Straße. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Pinneberg stellten diese einen durch Feuer beschädigten Blitzeranhänger fest. Das Feuer war beim Eintreffen der Beamten bereits von selbst erloschen. Ob die Funktionstüchtigkeit des Geräts durch das Feuer beeinträchtigt wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Zur konkreten Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen in der Rellinger Straße beobachtet haben. Hinweise sind an die Polizei unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 zu richten. Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg (ots)