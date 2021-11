„Goldener Aluhut 2021“: Ralf Ludwig und „Die Basis“ werden ausgezeichnet

Am Samstag wurde der „Goldene Aluhut 2021“ im Heimathafen Neukölln verliehen. In Corona-Zeiten war die Pandemie das prägende Thema. Die Negativpreise für „Die Basis“ und Dr. Bodo Schiffmann wurden persönlich entgegengenommen. Boris Reitschuster meldete sich per Videogruß. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Hutnachten ist, wenn sich die Community im Heimathafen Neukölln versammelt, um die krudesten Verschwörungstheorien des Jahres auszuzeichnen. 2021 wurden mit dem satirischen Negativpreis „Goldener Aluhut" Schlagersänger Michael Wendler, die Partei „Die Basis", der freie Journalist Boris Reitschuster, der HNO-Arzt und Querdenker Bodo Schiffmann sowie der Geistheiler Sananda ausgezeichnet. Die Nominierungen für den „Goldenen Aluhut" werden vom Publikum eingesandt, und es ist auch das Publikum, das im Online-Voting die Gewinner kürt. Die Liste der Preisträger verrät: Auch in diesem Jahr waren die Corona-Pandemie und die damit verbundene Maßnahmenkritik prägend. Wurden die Auszeichnungen den Querdenkern und Maßnahmenkritikern 2020 noch wegen Unregelmäßigkeiten im Voting aberkannt, haben Schiffmann & Co. sie sich dieses Mal laut den Veranstaltern ehrlich verdient. Und sie haben Präsenz gezeigt: Für „Die Basis" kam Henning Hacker vom Landesverband Berlin, um den Preis entgegenzunehmen. In Vertretung für Bodo Schiffmann, der inzwischen in Tansania lebt, kam Querdenken-Anwalt Ralf Ludwig. Weil Aluhut-Gründerin Giulia Silberberger sie nicht in den Saal lassen wollte, weil sie „Rechtspopulisten keine Bühne bieten will", nahmen Hacker und Ludwig die Preise im Vorfeld der Veranstaltung im Innenhof des Heimathafens entgegen. Zur Verstärkung kamen außerdem etwa 30 Unterstützer.